2024-03-12 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، إطلاق 31 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل منتصف الشهر الجاري، وفيما أوضح الموقف بشأن الدرجات بعام 2024، أشار إلى تقديم رؤية لخلق فرص العمل لا تتحمل مسؤوليتها الدولة لوحدها. وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في مجلس الخدمة علاء الفهد بحسب الوكالة الرسمية، إن “قانون الموازنة […]

ظهرت المقالة مجلس الخدمة يحدد موعد إطلاق الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات والأوائل أولاً على ايرث نيوز.