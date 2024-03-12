مجلس الوزراء يوافق على تخفيض مقدار الرسم الكمركي على المواشي

2024-03-12 21:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وافق مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، على تخفيض مقدار الرسم الكمركي على المواشي، ضمن المساعي الحكومية لزيادة العرض مقابل ارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء وغلاء أسعارها في الأسواق المحلية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي مجال دعم وتعزيز السوق العراقية بالمواشي والأغنام، تم إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24082 ق)، التي تضمنت تخفيض مقدار الرسم الكمركي على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح أو التربية (العجول والأغنام والأبقار) بنسبة (50%) من الرسوم الحالية، لتصبح (2%) بالنسبة (للعجول والأغنام والأبقار) المستوردة لأغراض الذبح".

وأضاف كما "تصبح (5%) في ما يخص (للعجول والأغنام والأبقار) المستوردة لأغراض التربية، على أن يراجع بعد مرور سنة، ويُنفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ إصداره".

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت أمس الإثنين، أنَّ إجراءاتها المكثفة لتخفيض أسعار اللحوم وأهمها استيراد 65 ألف رأس من الماشية، أسهمت بالسيطرة على الأسعار، تزامناً مع حلول شهر رمضان،" متوقعة أن "يصل سعر الكيلوغرام الواحد خلال الأيام المقبلة، إلى ما بين 12 إلى 15 ألف دينار".