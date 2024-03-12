العراق يقرر خفض الجمرك على المواشي المستوردة بنسبة 50%

2024-03-12 21:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، خفض الرسوم الجمركية على العجول والأغنام المستوردة إلى النصف، في محاولة لخفض أسعار اللحوم في الأسواق، فيما خول محافظ البصرة صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركات المنفذة لمشروع تحلية مياه البحر.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس قرر خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة، تخفيض مقدار الرسم الجمركي على الحيوانات الحية المستوردة العجول والأبقار والأغنام لأغراض الذبح أو التربية بنسبة 50% من الرسوم الحالية.

وبين أنه بهذا التخفيض ستبصح الرسوم 2% بالنسبة للعجول والأبقار والأغنام المستوردة لأغراض الذبح، و5% في ما يخص العجول والأبقار والأغنام المستوردة لأغراض التربية، على أن يراجع القرار بعد مرور سنة.

وأضاف أن المجلس وافق على تخويل محافظ البصرة صلاحية التفاوض وتوقيع الاتفاقية الإطارية مع ائتلاف الشركات المنفذة لمشروع تحلية مياه البحر في المحافظة؛ ليتسنى لائتلاف الشركات استكمال المخططات والتصاميم وإجراء المسوحات الأولية للمشروع، على ألّا يترتب على ذلك التزامات مالية على المحافظة.

وكذلك نقل الالتزامات التعاقدية الخاصة بالأعمال الاستشارية للمشروع المذكور، مع الاستشاري (ILF- Consultant)، من وزارة الإعمار والإسكان، إلى محافظة البصرة؛ ليتسنى للشركة الاستشارية إكمال واجباتها التعاقدية بشأن المشروع، وتخويل محافظ البصرة صلاحية إضافة مكون الاستشارات القانونية إن تطلب ذلك، بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط.