2024-03-12 22:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف الجيش البريطاني عن سلاح ليزر فتاك يمكنه تفجير الطائرات بدون طيار والصواريخ النووية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. ويُظهر فيديو للجيش البريطاني أول تجربة لسلاح الليزر دراغون فاير عالي القوة، والذي نجح في تدمير طائرة بدون طيار في السماء باستخدام شعاع الموت الخاص بالنظام. وأثبتت التجارب السرية التي أجريت في منطقة هيبريدس […]

ظهرت المقالة دراغون فاير.. بريطانيا تكشف عن “سلاح الليزر الفتاك” أولاً على ايرث نيوز.