2024-03-12 22:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء، حادثين في منطقتي زيونة والحميدية، حيث أقدم شاب وُلد عام 2005 على الانتحار بطريقة مأساوية عبر حرق نفسه مستخدمًا مادة البنزين بالقرب من إحدى المدارس في منطقة زيونة. وفي حادث آخر، أقدم منتسب في الداخلية خلال فترة استراحته على رمي قنبلة يدوية على منزل ضمن منطقة الحميدية شرق العاصمة، […]

ظهرت المقالة بغداد: منتسب أمني يثير الذعر بقنبلة يدوية وشاب ينتحر بالنار أولاً على ايرث نيوز.