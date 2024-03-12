2024-03-12 22:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثالثة، اليوم الثلاثاء، اسماء المقبولين من المرشحين والاحتياط ضمن درجات العقود المخصصة للمديرية من وزارة التربية. ودعت وزارة التربية، في بيان تلقته إيرث نيوز ان “الذوات المدرجة اسماؤهم (المرشحين بصفة عقد) الحضور الى ديوان المديرية (وحدة الخدمة الفرعية) و ذلك من اجل تدقيق البيانات المقدمة و في حال عدم صحة البيانات […]

ظهرت المقالة تربية الكرخ الثالثة تعلن اسماء المقبولين ضمن درجات العقود المخصصة للمديرية أولاً على ايرث نيوز.