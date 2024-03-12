تربية الكرخ الثالثة تعلن أسماء المقبولين من المرشحين والاحتياط ضمن درجات العقود

2024-03-12 22:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة لتربية بغداد/ الكرخ الثالثة، اليوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، اسماء المقبولين من المرشحين والاحتياط ضمن درجات العقود المخصصة للمديرية من وزارة التربية.

ودعت المديرية بحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، الذوات المدرجة اسماؤهم في الرابط ادناه من (المرشحين بصفة عقد) الحضور الى ديوان المديرية (وحدة الخدمة الفرعية) و ذلك من اجل تدقيق البيانات المقدمة و في حال عدم صحة البيانات و المعلومات المرسلة الينا يتم استبعاد المرشح من التعاقد وعند الحضور يتم جلب، الآتي:

1 - البطاقة الوطنية الموحدة او هوية الاحوال المدنية.

2- و وثيقة تخرج او تأييد تخرج حديث معنون الى المديرية.

3- بطاقة السكن التي تم التقديم عليها (المتزوجين بأسم الزوج حصراً).

4- تأييد او قرار استشهاد او ما يثبت ذلك (لذوي الشهداء فقط).

5- تأييد او كتاب ذوي الاعاقة او ما يثبت ذلك (لذوي الاعاقة فقط).

6- ما يؤيد ان المرشح من ذوي التربويين (لذوي التربويين فقط).

ولفت البيان الى، ان "هذه الأسماء غير نهائية و قابلة للتغيير وحسب الاوليات التي يتم تقديمها من قبل المرشح".

كما دعا البيان الى "مراجعة وحدة الخدمة الفرعية كما في الجدول المرفق: (قاطع الكاظمية وقاطع الكرخ / يوم الخميس، وقاطع سما الكاظمية / يوم الاحد، وقاطع التاجي / يوم الاثنين، وقاطع الطارمية / يوم الثلاثاء)".





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