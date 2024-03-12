الإعمار: خطط وإستراتيجيات ومشاريع مستمرة لإنهاء مشكلة الزخم المروري

2024-03-12 22:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الثلاثاء، اعتماد طرق بديلة في أماكن مشاريع فك الاختناقات المرورية التي شهدت زحامات، فيما أشارت إلى استمرار مشاريع الحزمة الأولى ووضع معالجات وإستراتيجيات لإنهاء مشكلة الزخم المروري.وأوضح المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مشاريع فك الاختناقات ضاعفت الزحام المروري وخاصة في المناطق التي يتم فيها تنفيذ هذه المشاريع"، منبها إلى "مباشرة الوزارة ومنذ انطلاق هذه المشاريع بإيجاد طرق بديلة أو طرق جانبية من خلال إزالة بعض الأرصفة وأعمدة الكهرباء؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية في المناطق التي تشهد مشاريع".وأضاف، "سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة إطلاق أكثر من مشروع ابتداء من الشهر المقبل، إذ سيتم افتتاح المشروع الثاني من مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد وهو مشروع تقاطع قرطبة"، مبينا، أنه "سيتم أيضا في منتصف العام الحالي افتتاح مشروع قناة الجيش، كما سيتم إلى نهاية هذا العام افتتاح أكثر من مشروع".وتابع، أنه "ستطلق في وقت لاحق حزمة ثانية من مشاريع فك الاختناقات في جانبي الكرخ والرصافة، وأيضا ننتظر إطلاق مشروع المترو الذي يخدم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في العاصمة بغداد ومع مشاريع فك الاختناقات سيكون هناك تكامل في عملية إدارة النقل، وهذه المعالجات والإستراتيجيات الفعالة ستساهم بشكل كبير في القضاء أو الحد من الزحام المروري إلى أقصى حد ممكن".