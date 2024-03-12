2024-03-12 22:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، بانتحار شاب قرب مدرسة في منطقة زيونة في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "شاباً تولد 2005، انتحر بأسلوب حرق نفسه مستخدما مادة البنزين بالقرب من أحد المدارس ضمن منطقة زيونة".

وأضاف انه "وحسب المعلومات ان المنتحر اقدم على هذا الفعل بسبب رسوبه".

وفي حادث آخر أشار المصدر الأمني الى، ان "منتسباً في الداخلية أقدم خلال الاستراحة على رمي قنبلة هجومية على دار ضمن منطقة الحميدية شرق العاصمة دون اصابات واقتصرت الاضرار على المادية ".

وأشار الى "القبض على المتهم وايداعه التوقيف".