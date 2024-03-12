2024-03-12 23:12:11 - المصدر: منصة إيشان

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تخويل محافظ البصرة أسعد العيداني صلاحية التفاوض وتوقيع الاتفاقية الإطارية مع ائتلاف الشركات المنفذة لمشروع تحلية مياه البحر في المحافظة. وبحسب بيان لمكتب السوداني، ورد لـ “لإيشان”، فإن “القرار جاء ليتسنى لائتلاف الشركات استكمال المخططات والتصاميم وإجراء المسوحات الأولية للمشروع، على ألّا يترتب على ذلك التزامات مالية على المحافظة”. وقرر […]

ظهرت المقالة بغداد تخول محافظ البصرة توقيع اتفاقية تحلية مياه البحر أولاً على Eishan.