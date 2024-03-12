2024-03-12 23:12:11 - المصدر: منصة إيشان

يقول العرب: “كل طعام لا حلواء فيه، فهو خداج”، أي ناقص غير تام. وكانت الحلويات يُختَم بها الطعام كما نفعل نحن الآن، ومن كلام ابن القاسم “العوائد أحمد من البدايات، والفوائد في النتائج لا في المقدمات، كما ختم الطعام بالحلواء، ونسخ الظلام بالضياء، وبعث محمد خاتم الأنبياء”. وتمتلئ كتب الأدب العربي بذكر الحلويات التي يتناولها […]

ظهرت المقالة “منهل اللطائف في الكنافة والقطائف”.. حلوى رمضان في الأدب العربي أولاً على Eishan.