2024-03-12 23:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس تحالف نبني هادي العامري، مع رئيسَ وأعضاء مجلس محافظة بغداد خطط النهوض بالواقع الخدمي للعاصمة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس تحالف نبني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس تحالف نبني هادي العامري استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء رئيسَ وأعضاء مجلس محافظة بغداد لبحث خطط النهوض بالواقع الخدمي للعاصمة".وأضاف، أن "العامري بارك في بداية اللقاء للأمةِ الإسلامية والشعب العراقي حلولَ شهر رمضان المبارك ، وأكد دعمه للحكومة المحلية، مشددا على اهمية دورها في توفير الخدمات وتصحيح مسار الحكومات السابقة".ولفت العامري، بحسب البيان، الى "ضرورة العمل بروحية الفريق الواحد وخدمة أهالي العاصمة بغداد بكافةِ مناطقها دون تمييز".