نينوى.. عناصر بالحشد العشائري يمنعون إزالة مطعم "متجاوز" (وثائق وفيديو)

2024-03-12 23:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ منعت عناصر من الحشد العشائري في نينوى، يوم الثلاثاء، مديرية بلدية ناحية زمار من إزالة مطعم بُنيّ على أرض تابعة للدولة دون موافقات رسمية.

وقال مصدر محلي في الناحية لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر بالحشد العشائري اعترضوا طريق لجنة إزالة التجاوزات التابعة لمديرية بلدية زمار (شمال غرب الموصل) أثناء محاولتها إزالة مطعم بني تجاوزاً على قطعة أرض تعود للدولة".

وأضاف المصدر أن "عناصر الحشد أطلقوا النار في الهواء عندما حاولت جرافة البلدية إزالة المطعم".

وأكدت مخاطبات رسمية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بين ناحية زمار ومديرية البلدية في الناحية، عن تبلغ مراجعهم الرسمية بحدوث التجاوز على الموظفين أثناء تأدية عملهم.