2024-03-12 23:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيڨان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، عودة (142) نازحاً من مخيم حسن شام في محافظة أربيل إلى مناطق سكناهم الأصلية.

وقال بيان للوزارة، نقلا عن جابرو، تلقته "بغداد اليوم"، ان النازحين عادوا الى مناطقهم في (أربجية, الزنجلي, الهرمات والانتصار) التابعة لقضاء الموصل بمحافظة نينوى، بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى، ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي".

ووجهت وزيرة الهجرة بحسب البيان، "كوادر الوزارة بشمول الأسر العائدة بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة لدعم الاستقرار في مناطق العودة".

وأكدت في الوقت ذاته أن "الوزارة مستمرة في العمل وفق ما مخطط له تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لإنهاء ملف النزوح في البلاد بشكل كامل".