2024-03-13 00:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

استقبل رئيس تحالف نبني هادي العامري، اليوم الثلاثاء، رئيسَ وأعضاء مجلس محافظة بغداد، فيما أكد دعمه لحكومتها المحلية. وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس تحالف نبني هادي العامري استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء رئيسَ وأعضاء مجلس محافظة بغداد لبحث خطط النهوض بالواقع الخدمي للعاصمة”. وبارك العامري، وفق البيان “للأمةِ الإسلامية والشعب […]

ظهرت المقالة العامري يستقبل وفدَ مجلس محافظة بغداد ويؤكد دعمه لحكومتها المحلية أولاً على ايرث نيوز.