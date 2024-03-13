وزير الدفاع يوجه بأخذ الحيطة والحذر لمنع أي خرق أمني في الطارمية

2024-03-13 00:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، القوات الامنية باخذ اقصى درجات الحيطة والحذر لمنع أي خرق أمني في قضاء الطارمية.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي أجرى جولة تفقدية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد."واكد الوزير، بحسب البيان، على تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني باخذ اقصى درجات الحيطة والحذر لمنع بقايا عصابات داعش المندحرة من احداث أي خرق أمني".