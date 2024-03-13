2024-03-13 00:42:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





أشاد رئيس الجمهوريَّة عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الثلاثاء، بدور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق منتصر الزعبي في تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، إنَّ “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق منتصر الزعبي بمناسبة انتهاء مهام عمله”، وأشاد رئيس الجمهورية، “بدور السفير منتصر الزعبي في تعزيز العلاقات الثنائية”، متمنياً له “النجاح والتوفيق في مهام عمله المقبلة».

فيما أعرب السفير الأردني عن “رغبة بلاده بتوطيد أواصر العلاقات مع العراق”، مجدداً “دعم حكومته لأمن واستقرار العراق».