بريد الباب المفتوح

2024-03-13 00:42:11 - المصدر: جريدة الصباح













ناشد أهالي حي المزارع الثالثة في الموصل عبر “الباب المفتوح” الدوائر البلدية والجهات ذات العلاقة، لتبليط الأجزاء المتبقية من مناطقهم وخاصة الفرع الثالث من الأراضي الزراعية، وتقع بالقرب من مستشفى الأورام، ومستشفى السلام، مؤكدين أن الأراضي الأخرى المشيدة، فروعها معبدة بالكامل، لذا يطالبون بسرعة تبليط ما تبقى، لمنع تصاعد الغبار والأتربة في الصيف ومنع معاناتهم أثناء الشتاء، بسبب تحول هذه الطرق إلى أوحال ومستنقعات، وحل مشكلاتهم الخدمية بشكل نهائي.





التمس لفيف من أهالي منطقة الحسينية محلة (457) من خلال صفحة “الباب المفتوح” من أمانة بغداد والدوائر البلدية التابعة لمنطقتهم، حل مشكلة انقطاع ماء الاسالة عن بيوتهم لفترات طويلة، ما يضطر المواطنون إلى تحميل المياه من المناطق المجاورة، فضلاً عن كثرة الحفريات في الشوارع والطرق الفرعية بين المنازل وعدم تبليطها منذ سنوات طويلة، ونقص الخدمات، خاصة انقطاع المياه الذي لا يليق بمنطقة من مناطق العاصمة بغداد، لذا يطالبون الجهات المعنية بإيجاد الحلول السريعة، وضمان حقوق المواطنين من الخدمات في هذه المنطقة.



طالب سكنة حي طارق “زراعي” الواقعة شرق بغداد، عبر “الباب المفتوح” وزارة التربية والجهات المعنية بإنشاء مدارس ثانوية في منطقتهم، خاصة مدارس للبنات، ما يشكل معاناة وعبئاً على الأهالي والطالبات، لتسجيلهم في مدارس بعيدة عن سكنهم، ما يشكل تكاليف إضافية طوال السنة الدراسية، لذا يناشدون الجهات ذات العلاقة للنظر في أمرهم.



تلقت صفحة “الباب المفتوح” مناشدة موظفي عقود وأجراء دائرة ماء ومجاري الكوت/ محافظة واسط، اذ أكدوا أنهم لم يستلموا رواتبهم منذ شهر كانون الاول العام الماضي، وهم يعانون من ظروف معيشية صعبة بسبب غلاء الأسعار، وهم المعيلون الوحيدون لأسرهم، ولا يملكون مصدر دخل آخر، لذا يناشدون الجهات المعنية والمسؤولة لصرف مستحقاتهم المالية لحاجتهم الماسة لها.



























