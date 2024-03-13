ذي قار تسجل 3 وفيات بحوادث منفصلة

2024-03-13 00:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل ثلاث حالات وفاة، بينها لنزيل في سجن "الحوت"، وعامل سقط من مكان مرتفع، وآخر بحادث سير.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزيلاً من أهالي قضاء الجبايش في ذي قار محكوم بالسجن 40 عاماً وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين أن "سبب وفاة النزيل يعود لإصابته بمرض تكسر الدم، حيث لم يفلح نقله إلى مستشفى الحسين التعليمي لغرض إنقاذه".

وتابع المصدر، كما أن "شخصاً في الأربعينيات من عمره يعمل بصفة عامل بناء توفي نتيجة سقوطه من مكان مرتفع في ملعب الإدارة المحلية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتاً إلى أن "ذوي الضحية طلبوا الشكوى ضد مسؤول العمل في الملعب".

إلى ذلك "لقي سائق دراجة نارية (ستوتة) مصرعه جراء انقلابها على الطريق السريع شمال الناصرية قرب الجسر الهولندي، فيما أصيب شخص آخر معه بجروح، وتم نقل الجثة للطب العدلي والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".