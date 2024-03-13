2024-03-13 01:00:13 - المصدر: منصة إيشان

وضع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خيارين أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمشاركة في الانتخابات المقررة إجراؤها العام المقبل. وقال المالكي في مقابلة متلفزة، تابعتها منصة “إيشان”، إن “من يريد المشاركة في الانتخابات وهو بالسلطة التنفيذية عليه أن يستقيل أولاً”. وأضاف، أن “هذا التوجه يأتي بهدف منع من في السلطة التنفيذية مو استغلال […]

ظهرت المقالة رغم مشاركته في دورتين وهو رئيساً للوزراء.. المالكي يضع خيارين أمام السوداني للاشتراك بالانتخابات أولاً على Eishan.