برشلونة يهزم نابولي بثلاثية ويبلغ ربع نهائي الأبطال

2024-03-13 01:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-1) على نابولي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".وسجل أهداف برشلونة فيرمين لوبيز، جواو كانسيلو، وليفاندوفسكي في الدقائق (15، 17، 83)، بينما سجل أمير رحماني هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 30.وبهذا الانتصار حسم برشلونة تأهله للدور ربع النهائي، بنتيجة (4-2) بمجموع المباراتين، علما بأن لقاء الذهاب في إيطاليا قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.