الحسيني يتحدث عن ما حذر منه الحكيم في ديوان بغداد

2024-03-13 01:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تحدث رئيس مكتب العلاقات الوطنية والمكتب المهني لتيار الحكمة الوطني محمد حسام الحسيني، يوم الثلاثاء (12 آذار 2024)، عن ما حذر منه رئيس التيار عمار الحكيم في ديوان بغداد.

وقال الحسيني في تغريدة له على "X"، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "الحكيم حذر في ديوان بغداد للنخب السياسية والاجتماعية والنقابية، من الاستمرار بالاعتماد على الاقتصاد الريعي أحادي المصدر، وإن ربط الاقتصاد بالنفط مهلكة".

وأضاف، أن "الحكيم دعا لخماسية القطاعات الانتاجية، ⁧الصناعة، الزراعة‬، السياحة‬⁩، الاستثمار، التكنولوجي".