2024-03-13 02:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أصدر القضاء العراقي، حكماً بالاعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي خطير عمل بصفة “أمني” في محافظة الأنبار. وتمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط ( مديرية التحقيقات و الأمن الوقائي ) في هيئة الحشد الشعبي وبعملية نوعية من استدراج المتهم وإلقاء القبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية والقاء القبض على أحد عناصر عصابات “داعش” الارهابية والذي كان […]

ظهرت المقالة الحشد الشعبي يحيل إرهابيا خطيرا إلى الاعدام أولاً على ايرث نيوز.