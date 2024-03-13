نصائح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي خلال فترة الصيام

2024-03-13 02:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

يتعرض العديد من الناس خلال فترة الصيام لبعض المشكلات في الجهاز الهضمي نتيجة اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة، فما هي الوسائل لتجنب هذه المشكلات خلال شهر رمضان؟ لتجنّب التلبكات المعوية والمعدية وتقليل الضغط على الجهاز الهضمي ينصح خبراء الصحة بالابتعاد عن الوجبات الثقيلة أثناء فترة السحور، واستبدال الأطعمة المشبعة بالدهون والسكريات بأطعمة غنية بالألياف والبروتين، […]

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