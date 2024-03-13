برشلونة يقهر نابولي ويبلغ ربع نهائي الأبطال

2024-03-13 04:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-1) على ضيفه نابولي، مساء اليوم الثلاثاء. وتواجه الفريقان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب “مونتجويك”. وسجل أهداف الفريق الكتالوني: فيرمين لوبيز، جواو كانسيلو، روبرت ليفاندوفسكي، في الدقائق (15، 17، 83)، بينما أحرز أمير رحماني هدف نابولي الوحيد، في الدقيقة 30. وفاز البارسا (4-2) في مجموع […]

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