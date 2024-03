2024-03-13 07:20:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: اظهرت وثيقة صادرة عن مجلس محافظة صلاح الدين، حصلت عليها “بغداد اليوم“، اليوم الاثنين (11 اذار 2024)، تعليمات وتوجيهات الى قيادة عمليات صلاح الدين وسامراء اضافة الى شرطة المحافظة، بمنع حركة الحيوانات من والى المحافظات المجاورة. وتضمنت الوثيقة، الزام الجزارين ببيع كيلو لحم الغنم بـ(18.000) دينار وكيلو العجل بـ(12.000)...

