تشافي: اللاعبون اتخذوا خطوة للأمام بعد إعلان رحيلي

2024-03-13 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعوجه تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، الشكر للاعبيه عقب الانتصار بنتيجة (3-1) على نابولي، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لقد لعبنا مباراة رائعة، وسيطرنا في لحظات عديدة.. فخور جدًا باللاعبين، وقلت بالفعل إنهم اتخذوا خطوة للأمام، بعد إعلاني الرحيل (عقب انتهاء الموسم الجاري)".وأضاف: "لقد تلقينا انتقادات غير عادلة، وأظهرنا أننا قادرون على المنافسة في أوروبا.. لعبنا بقوة هجومية مع الكرة ودونها، واستعدنا العديد من الكرات، وانتصرنا بثلاثية ضد منافس كبير".وعن المدافع الشاب، باو كوبارسي، قال: "لا يشعر بالتوتر، وشخصيته هادئة، ورؤيته للملعب رائعة".وواصل: "كنا نعلم أننا قادرون على المنافسة، وتعاملنا مع الموقف بعقلية إيجابية، ولدينا الإثارة والرغبة في العبور لنصف النهائي.. سعيد جدًا من أجل الجماهير، واليوم كان الملعب ممتلئًا، وكانت ليلة ممتعة ".