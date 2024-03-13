2024-03-13 08:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، أن القضاء العراقي، أصدر حكماً بالاعدام شنقا حتى الموت بحق "إرهابي خطير" عمل بصفة "أمني" في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، أن المديرية العامة للأمن والانضباط ( مديرية التحقيقات و الأمن الوقائي ) في هيئة الحشد الشعبي و بعملية نوعية تمكنت من استدراج المتهم وإلقاء القبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية وهو أحد عناصر تنظيم داعش والذي كان يعمل بصفة (أمني) في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.

ووفقا للبيان فإن المدان كان متخصصا بإغتيال الضباط والمنتسبين وتجهيز السيارات المفخخة أثناء سيطرة داعش على محافظة الأنبار.

وتابع البيان أنه بعد اكمال الاجراءات التحقيقية القضائية تمت احالته الى المحكمة المختصة، وأصدر القضاء العراقي حكماً بحقه بالاعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب.