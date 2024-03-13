2024-03-13 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء، إن موسكو مستعدة لاستخدام أسلحة نووية إذا تعرض وجود الدولة الروسية للتهديد. وأضاف بوتين في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية والتلفزيون الرسمي أن روسيا مستعدة لحرب نووية من ناحية عسكرية وفنية، لكن “ليس كل شيء يدفع باتجاهها” في الوقت الحالي. وشدد الرئيس الروسي على أنه “إذا أجرت أميركا اختبارات نووية فقد […]

ظهرت المقالة بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام السلاح النووي في “هذه الحالة” أولاً على ايرث نيوز.