الهلال ينفرد برقم عالمي كأطول سلسلة انتصارات في تاريخ الاندية

2024-03-13 09:12:02 - المصدر: واع

متابعة – واعانفرد الهلال السعودي، برقم تاريخي بعد تحقيقه أطول سلسلة انتصارات بكل البطولات على مر التاريخ، إثر فوزه على غريمه الاتحاد، في دوري أبطال آسيا.وتغلب الهلال على نظيره الاتحاد بثنائية نظيفة في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، ليضرب موعدًا ناريًا مع العين الإماراتي في الدور نصف النهائي.ووصل الهلال للانتصار رقم 28 على التوالي في كل البطولات الرسمية (الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين).وبات الهلال أول فريق في التاريخ يحقق هذه السلسلة الطويلة من الانتصارات، بحسب موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.وحطم الزعيم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلًا باسم نيو سينتس الويلزي (27 انتصارًا) موسم 2016-2017.وتفوق الهلال على عدد من العمالقة ليصل إلى صدارة القائمة، أبرزهم ريال مدريد، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونخ، وأياكس.