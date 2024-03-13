أسعار الذهب تستقر بعد تسجيلها أكبر انخفاض خلال شهر

2024-03-13 09:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاربعاء (13 اذار 2024)، بعد أن سجلت أكبر انخفاض خلال شهر في الجلسة السابقة بسبب تقرير قوي عن التضخم في الولايات المتحدة عزز عوائد السندات وأضعف قليلا الآمال في خفض سعر الفائدة في يونيو حزيران من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 2158.26 دولارا للأوقية بحلول الساعة 01:51 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2163.50 دولارا.

وانخفض الذهب بنسبة 1.1% يوم الثلاثاء، وهو أسوأ انخفاض له في يوم واحد منذ 13 فبراير ، عندما أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين زادت أيضًا أكثر من المتوقع في يناير.

انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 923.70 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.7% إلى 1034.61 دولارًا، وهبطت الفضة 0.1% إلى 24.14 دولارًا.



