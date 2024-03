2024-03-13 09:30:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:حددت وزارة الداخلية الساعة الـ4 الى الـ5 مساء كموعد جديد للحجز الالكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة في محافظة ذي قار عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

The post الداخلية تحدد الساعة الـ4 عصرا موعدا للحجز الالكتروني على البطاقة الوطنية في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.