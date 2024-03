2024-03-13 09:30:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تواصل كوادر بلدية الناصرية استعداداتها للموسم الربيعي القادم باطلاق حملات تشجير في عموم مناطق المدينة (ا م)

