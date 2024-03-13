2024-03-13 09:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الاربعاء عودة أكثر من (٣٢٠) نازحا إيزيديا من مخيم كبرتو في محافظة دهوك بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، تمهيدا لإغلاق مخيمات النزوح حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وأوضحت، أن “عملية نقل الأسر مع أثاثهم تمت بالتعاون […]

ظهرت المقالة الهجرة تعلن عودة أكثر من ٣٢٠ نازحا إيزيديا من مخيمات دهوك إلى مناطقهم في سنجار أولاً على ايرث نيوز.