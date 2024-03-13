2024-03-13 09:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تستكمل اليوم الأربعاء مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العراق، بإقامة أربع مواجهات. وفي المباراة الأولى، سيلاقي زاخو فريق الشرطة على ملعب زاخو الدولي. وفي المباراة الثانية، يلاقي الزوراء فريق كربلاء على ملعب الزوراء في المباراة الثانية. وفي المواجهة الثالثة، يلاعب الطلبة فريق النفط على ملعب الشعب الدولي. ويلاقي النجف فريق القوة الجوية […]

ظهرت المقالة مباريات مرتقبة في كأس العراق اليوم الأربعاء أولاً على ايرث نيوز.