اليوم.. أربع مواجهات حاسمة في بطولة كأس العراق

2024-03-13 09:48:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتحتضن أربعة ملاعب في بغداد والمحافظات، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، أربع مواجهات مثيرة لحساب الدور الـ16 من مسابقة كأس العراق بكرة القدم.حيث يحل حامل اللقب فريق القوة الجوية ضيفاً على النجف، باحثاً عن تحقيق الفوز والظفر ببطاقة الترشح إلى الدور الربع النهائي، معتمداً على عناصره المميزة والحافز المعنوي الكبير للفريق بعد النتائج الإيجابية التي أسهمت في تربعه على قمة دوري نجوم العراق للمحترفين بانتهاء المرحلة الأولى، على الجانب الآخر يسعى غزلان البادية إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إيقاف نجاحات الصقور والإطاحة به مبكراً من المسابقة.وفي لقاء ثانٍ يستضيف زاخو نظيره الشرطة في مباراة صعبة على الطرفين، إذ يتطلع صاحب الضيافة إلى تقديم أفضل مستوياته بغية بلوغ الدور المقبل، في حين يرنو القيثارة للعودة إلى الديار بفوز ثمين يؤهله لمواصلة المنافسة في بطولة الكأس.ويلتقي أيضاً فريق الزوراء على ملعبه، ضيفه كربلاء، وتمثل هذه المواجهة فرصة ذهبية للنوارس بهدف رد الاعتبار لخسارته في بطولة الدوري أمام المنافس ذاته. ويلعب اليوم الطلبة والنفط في ملعب الشعب الدولي، في مباراة متكافئة بين الفريقين سعياً لنيل بطاقة العبور للربع النهائي.