الهجرة تعلن عودة أكثر من 320 نازحا إيزيديا إلى مناطقهم الأصلية في سنجار

2024-03-13 10:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الاربعاء (13 اذار 2024) عودة أكثر من (320) نازحا إيزيديا من مخيم كبرتو في محافظة دهوك بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وأوضحت جابرو، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "عملية نقل الأسر مع أثاثهم تمت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) وبالتعاون مع الإدارات المحلية في محافظتي دهوك ونينوى"، فيما وجهت "بشمول الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية في سنجار بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة وتلبية جميع احتياجاتها سريعا".

وأكدت جابرو، أن "الوزارة مستمرة بالعمل لإعادة جميع النازحين بشكل طوعي وإغلاق ملف النزوح بالكامل في 30 من شهر تموز المقبل".



