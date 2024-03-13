مصرع امرأة و8 إصابات "حرجة" بحادثي سير في ديالى وبغداد

2024-03-13 10:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع، يوم الأربعاء، بإصابة 5 أشخاص بحادث سير على طريق بعقوبة - المنصورية بينهم حالات حرجة، في حين لقيت امرأة حتفها بحادث سير آخر في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "5 أشخاص أصيبوا بجروح، بينهم حالات حرجة بحادث اصطدام بين مركبة اجرة واخرى حمل على طريق بعقوبة - المنصورية قرب مطار بن فرناس، وتم نقلهم الى مستشفى".

في حين لفت المصدر إلى أن "امرأة لقيت مصرعها وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، إثر انقلاب سيارة وارتطامها بعمود كهرباء على طريق سريع اللطيفية جنوب شرقي بغداد".

وأشار المصدر إلى "القوات الأمنية اتخذت اجراءاتها بنقل المصابين إلى المستشفى، ونقل جثة المرأة إلى الطب العدلي".