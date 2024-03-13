2024-03-13 10:24:11 - المصدر: منصة إيشان

يدور الحديث داخل الكتل السياسيَّة عن توجه لتغيير قانون الانتخابات الحالي بعد النتائج التي حدثت في الانتخابات الأخيرة والتي لم تكن بالمستوى الذي تطمح له الكتل السياسية، لذلك فإنَّ هناك حراكاً لتغيير القانون قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، قال في حديث لجريدة “الصباح”: إنه “إلى الآن […]

ظهرت المقالة نائب يؤكد وجود حراك سياسي لتغيير قانون الانتخابات: لا قناعة بالدوائر المتعددة وسانت ليغو أولاً على Eishan.