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بهاء الأعرجي يتحدث عن لقاء جمع الصدريين بالمالكي قبل أسبوعين

بهاء الأعرجي يتحدث عن لقاء جمع الصدريين بالمالكي قبل أسبوعين
بهاء الأعرجي يتحدث عن لقاء جمع الصدريين بالمالكي قبل أسبوعين
2024-03-13 10:24:11 - المصدر: منصة إيشان

تحدث بهاء الاعرجي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الوزراء سابقا، عن لقاء جمع الصدريين برئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي. وقال الاعرجي خلال مقابلة متلفزة، تابعتها منصة “إيشان”: “حلمت بلقاء يجمع الصدريين بنوري المالكي، ولم يكن الحديث سياسيا بقدر ما كان يتعلق بقانون الانتخابات، وتم طرح مطلب تقديم الانتخابات في الشهر 12″، مضيفا: “إلى هنا وانتهى […]

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