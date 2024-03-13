2024-03-13 10:24:11 - المصدر: منصة إيشان

تحدث بهاء الاعرجي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الوزراء سابقا، عن لقاء جمع الصدريين برئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي. وقال الاعرجي خلال مقابلة متلفزة، تابعتها منصة “إيشان”: “حلمت بلقاء يجمع الصدريين بنوري المالكي، ولم يكن الحديث سياسيا بقدر ما كان يتعلق بقانون الانتخابات، وتم طرح مطلب تقديم الانتخابات في الشهر 12″، مضيفا: “إلى هنا وانتهى […]

ظهرت المقالة بهاء الأعرجي يتحدث عن لقاء جمع الصدريين بالمالكي قبل أسبوعين أولاً على Eishan.