2024-03-13 10:50:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال رئيس جمعية الطب الباطني في ذي قار ان الجمعية حصلت على عضوية الاتحاد الاوربي للطب الباطني ممثلا عن العراق.وذكر الدكتور عباس فاضل حليحل لشبكة اخبار الناصرية ان المؤتمر الاوربي الذي انعقد في مدينة اسطنبول، ضمن اجتماع الهيئة العامة تم التصويت على منح الجمعية في ذي قار على...

The post جمعية الاطباء الباطنية في ذي قار تحصل على عضوية الاتحاد الاوربي للطب الباطني appeared first on شبكة اخبار الناصرية.