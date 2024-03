2024-03-13 10:50:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال رئيس مجلس محافظة ذي قار ان الاتصالات التي اجريت مع بغداد حول الحصة المائية للمحافظة نتج عنها زيادة في الكميات المطلقة المخصصة للمحافظة.وذكر عبد الباقي العمري في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان هناك زيادة في الكميات المطلقة من قبل بغداد لاقضية ونواحي ذي قار و”هذه الاطلاقات...

The post رئيس مجلس محافظة ذي قار يعلن عن زيادة في الحصة المائية لاقضية ونواحي المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.