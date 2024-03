2024-03-13 10:50:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تنشر شبكة أخبار الناصرية رابط الاعتراض على الدرجات الوظيفية المخصصة لتربية ذي قار ولمدة ثلاثة ايام اعتبارا من الـ 13 ولغاية الـ 15 من شهر آذار الجاري. (ا م)

