2024-03-13 10:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء احمد الزركاني، اليوم الاربعاء، ضبط 16 كغم من المخدرات في محافظات بابل وديالى وميسان. وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء احمد الزركاني، أعلن ضبط 16 كيلو من المخدرات في محافظات بابل وديالى وميسان”.

ظهرت المقالة الزركاني يعلن ضبط 16 كيلو من المخدرات في ديالى وبابل وميسان أولاً على ايرث نيوز.