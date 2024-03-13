انخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد واربيل

2024-03-13 11:12:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار ، اليوم الاربعاء ، في اسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 150400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.