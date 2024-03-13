حسب إدعاء والدها.. تحرير شابة مخطوفة منذ 8 أشهر في بغداد

2024-03-13 11:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتمكن افواج طوارئ بغداد الكرخ من تحرير شابة مخطوفة منذ أكثر من 8 أشهر، حسب ادعاء والدها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد المواطنين استنجد باحدى الدوريات المرابطة قرب مرآب العلاوي وسط، وهو من سكنة محافظة الديوانية، مدعيا أن ابنته (تولد 2004)، مخطوفة منذ أكثر من 8 أشهر، وحاليا متواجدة بصحبة امرأة قرب ذلك المرآب، وأنه سبق أن قام بتسجيل دعوى خطف في مكتب إجرام الديوانية".

ولفت إلى أن "أفواج طوارئ بغداد الكرخ، تحركت بشأن التبليغ وقامت بأخذ الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على جميع الأطراف واصطحابهم إلى مركز شرطة الجعيفر، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".