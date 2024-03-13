ارتفاع مؤشر التضخم الى 7% في اقليم كوردستان

2024-03-13 11:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الإحصاء في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 7% في العام 2023 مقارنة بالعام 2022.

وارتفع مؤشر التضخم في إقليم كوردستان العراق بنسبة 7% في شهر كانون الأول من العام 2023 مقارنة بشهر كانون الثاني من العام 2024، من 116.33 نقطة إلى 117.13 نقطة. وقد ادى ذلك إلى زيادة كبيرة بالطلب على الاحتياجات.

وشملت الإحصائيات محافظات إقليم كوردستان الثلاث، بما في ذلك المقاييس الخاصة بـ"الخدمات المختلفة، التعليم، الثقافة، المطاعم، الاتصالات، المواصلات، الصحة، السلع المنزلية، الملابس والأحذية، الإيجار، الماء، الكهرباء، الوقود، المشروبات الكحولية والتبغ". مع المشروبات غير الكحولية.

وسجل كانون الأول من العام 2023 أعلى نسبة طلب على الكحول والتبغ، بينما سجل شهر كانون الثاني من العام 2024 أعلى معدل على السلع المختلفة بنسبة 8% في أربيل، و7% في السليمانية، و7% في دهوك.