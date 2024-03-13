رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة توفير الخدمات للمعتمرين وحجاج بيت الله

2024-03-13 11:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، ضرورة توفير الخدمات للمعتمرين وحجاج بيت اللهوذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي".وأضاف البيان أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث أوضاع تفويج المعتمرين العراقيين إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان ومراعاة خصوصية هذا الشهر المبارك".وأشاد رئيس الجمهورية "بعمل الهيئة، مشيرا إلى" أهمية مواصلة العمل لتوفير الخدمات للمعتمرين ".وأكد على" ضرورة تهيئة الاستعدادات والمستلزمات لموسم الحج المقبل وتوفير الخدمات من نقل وإسكان ومعيشة لحجاج بيت الله وتسهيل الإجراءات التي تمكنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر وبما يتناسب مع مكانة الحاج العراقي ".من جانبه، استعرض الشيخ سامي المسعودي" سير عمل الهيئة والخدمات المقدمة إلى المعتمرين العراقيين والخطط المرسومة لمواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ".وتابع أن" رئيس الهيئة اطلع رئيس الجمهورية على الخطط المعدة لموسم الحج المقبل والجهود المبذولة لخدمة الحجاج العراقيين...