مقتل شاب ثلاثيني بظروف غامضة في منطقة حوض كنعان بديالى

2024-03-13 11:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء (13 آذار 2024)، بمقتل شاب ثلاثيني بظروف غامضة قرب منزله شرق بعقوبة في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن" شابا ثلاثيني قتل في ظروف غامضة برصاصة في منطقة الرأس على بعد نحو 70م من منزله في قرية الضايف جنوب ناحية كنعان (22كم شرق بعقوبة)".

واضاف، انه" تم الايعاز بتشكيل فريق تحقيق فوري من اجل كشف ملابسات الجريمة التي تعد الاول من نوعها ضمن مناطق وقرى حوض كنعان خلال "،2024 لافتا الى انه" لا يمكن الجزم بدوافع الجريمة من دون انتظار نتائج التحقيق وكشف هوية الجناة ".

ولفت الى أن "ماحدث جريمة بشعة"، مشيرا الى أن" فريق التحقيق وصل فعلا الى موقع الجريمة وبدأ بأخذ الافادات من شهود العيان".

وفي (11 آذار 2024)، اعلنت قيادة شرطة ديالى، استنفار 5 الاف منتسب أمني لتطبيق الخطة الخاصة بشهر رمضان المبارك، فيما اشارت الى 7 اهداف مرسومة.

وقال الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن" القيادة استنفرت اكثر من 5 الاف منتسب في عموم الاقضية والنواحي من اجل بدء تطبيق فعلي لخطة رمضان الامنية على مدار الشهر الفضيل".

واضاف، أن" الخطة والتي تتضمن 7 اهداف مهمة ابرزها حماية دور العبادة والحسينيات والمراكز الدينية، فضلا عن التجمعات الشعبية ومهرجانات الالعاب الرمضانية المعروفة لن يتم خلالها اغلاق اي طرق والانتشار الامني سيكون محدد وفق خارطة مرنة بالتنسيق مع القيادات الميدانية".