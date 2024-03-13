التجارة: مكتب رئيس الوزراء وجه بإعداد تركيبة سعرية للمواد الغذائية

2024-03-13 12:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيأعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن استقرار أسعار المواد الغذائية بعد ضخ كميات كبيرة منها ضمن السلة الرمضانية، وفيما أكدت التنسيق مع خمس جهات حكومية لإعداد تركيبة سعرية للمواد الغذائية، حددت موعد انتهائها والإعلان عنها.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية مستقرة، بسبب ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية عبر السلة الرمضانية التي تضم 11 مادة".وأضاف، "بدأنا بخطة تجهيز في جميع المحافظات، وتم تحقيق نسب متقدمة في التجهيز ، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم استكمال خطة تجهيز المواد الغذائية الى المواطنين"، مبيناً أن "المواد الغذائية المجهزة ضمن السلة تشهد استقراراً كبيراً في المراكز التسويقية المنتشرة في عموم المحافظات والتي سجلت حضوراً جماهيرياً في الإقبال على التسوق".وأكد حنون، أن "الوزارة تهدف الى تفويت الفرصة على الجشعين ومن يحاول خلق أزمة"، منوهاً الى "جاهزية الوزارة الكاملة لاستقرار السوق عبر الكميات الموجودة في مخازنها ببغداد والمحافظات".ولفت حنون الى "توجيه مكتب رئيس مجلس الوزراء بإعداد تركيبة سعرية للمواد الغذائية والتي تم الوصول الى مرحلة متقدمة في الإعلان عنها"، موضحاً أنه "يتم القيام حالياً بالتنسيق مع وزارات التخطيط والزراعة والصناعة والأجهزة الأمنية ، فضلاً عن التنسيق العالي المستوى مع البنك المركزي العراقي".ونوه الى "وجود لجنة فنية في اللجنة المركزية لوضع الأسعار اعتمادا ًعلى تفاصيل كثيرة تتعلق بعمليات النقل الداخلي والنقل عبر البحار، فضلاً عن الخدمات التي يقدمها لأجهزة الدولة"، مشيراً الى أنه ، "سيتم خلال الشهر الجاري الانتهاء من هذه التركيبة والإعلان عنها ، بغية قيام الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات لمتابعة السوق المحلية ووضع اليد على المخالفين".